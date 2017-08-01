01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Defalarca kınadıkları Esed'e para aktardılar!

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Defalarca kınadıkları Esed'e para aktardılar!
BM, Esed'e defalarca kınama yayınladı, ama rejimle ilişkili şirketlere 18 milyon dolar aktardı. Para aktarılanlar arasında Esed'in kuzeni ve ABD'nin kara listesindeki isim de var.
Defalarca kınadıkları Esed'e para aktardılar! Defalarca kınadıkları Esed'e para aktardılar! Defalarca kınadıkları Esed'e para aktardılar!

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de katliamlar yapan Esed rejimini defalarca kınarken, Suriye'ye sert bir eylemde bulunamamayı Rusya'nın vetosuna bağlıyordu. Ancak BM'nin 2016 raporu ile birlikte durumun göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı.

PARALAR NERELERE AKTI? 

Star'dan M.Cihat Ağaç'ın haberine göre, Haziran ayında yayınlanan 739 sayfalık 2016 yılı BM raporuna göre, BM personelinin kaldığı ve Suriye Turizm Bakanlığı ile ortaklığı olan Şam'daki Four Seasons oteline 9.5 milyon dolarlık bir ödeme yapılmış. Raporda, paranın bir kısmının da Esma Esed'in sözde hayır kurumlarına aktarıldığı tespit edildi.
 
Paranın aktığı kişilerden biri de Makhlouf. Suriye'ye telekominikasyon ve güvenlik adı altında gönderilen yardımlar zenginliği ile bilinen Esed’ın kuzeni Rami Makhlouf’a verilmiş.

'BM TARAFSIZ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR'
 
Bağımsız Suriye Hareketi adına konuşan Kathleen Fallon, ''Bu bilgiler, BM'nin tarafsız olmadığını ve çatışmaların en büyük nedeni olan Esed'e yardım ettiğini gösteriyor. Rejim bütün ölümlerden sorumludur ve bu ödüllendiriliyor." dedi.
 
BM yetkilileri ise böyle bölgelerde seçeneklerin çok az olduğunu ve bu yüzden Four Seasons otelinde kalındığını savundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Four Seasons Otel’e ödenen paralarla ilgili olarak da, “Şam’da güvenlik açısından uygun olan tek yerdi” dedi.
 
ESED'İN KUZENİNE 105 BİN DOLAR 

Suriye'nin en zengin işadamlarından biri olan Esed'in kuzeni Makhlouf, ülkede ''Bay 10 numara'' olarak biliniyor. 2008 yılından bu yana ABD'nin kara listesinde yer alıyor.
 
Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Uzmanı Joshua Landis, "Bay 10 numara ekonomiye büyük ilgi duyuyor. Suriye'de bir şeyler yapmak isteyen anahtar için bu adama uğrar'' dedi.
 
Makhlouf'a ait olan Syriatel'e, UNHCR ve UNICEF de dahil olmak üzere üç farklı BM organı tarafından 164 bin 300 dolar ödendi. Yine güvenlik firması Qasioun'a 105 bin dolar ödendiği tespit edildi.

KARA LİSTEDEKİ İSME 1.5 MİLYON DOLAR ÖDEME
 
Birleşmiş Milletler, ABD'nin kara listesinde yer alan rejim yanlılarından Muhammed Hamsho'nun sahibi olduğu Jupiter adındaki yatırım şirketi ile Golan bölgesindeki çalışmalar için iki ofis ve konaklama için 1.5 milyon dolarlık anlaşma yapmış. Anlaşmanın opsiyonlu olduğunu bildiren BM yetkilileri, sözleşmenin uzatılması halinde bedelin 7.7 milyon dolara çıkacağını açıkladı.
 
ESMA'NIN TEKELİNDEKİ SÖZDE YARDIM VAKFI
 
BM'nin Suriye'ye yiyecek ve tıbbi yardım getirme çabaları rejim tarafından engellendi. Rejim STK ve diğer kuruluşların Suriye'ye getirmeye çalıştığı yardımları engelliyor.  Beşar Esad'ın eşi Esma Esed tarafından yönetilen sözde yardım kuruluşu Suriye Kalkınma Vakfı, geçtiğimiz yıl BM İnsani İlişkiler Kordinasyon Ofisi tarafından 751 bin dolarla ödüllendirildi.
 
Londra'daki King's College'daki Savaş Çalışmaları Bölümü'nden Doç. Dr. Reinoud Leenders "BM bazı işleri yapmak için rejimle işbirliği yaptığını söylüyor. Ancak kara listede yer alan kişilerle iş yapması şaşırtıcı.'' dedi.

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