01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı

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Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı
Lice'de şehit olan iki askerin naaşı, 7'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı

7'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, AK Parti DiyarbakırMilletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, şehit askerlerin yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduktan sonra askeri yetkililer konuşma yaptı. Okunan duaların ardından şehit Binbaşı Çelik ve şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada törene katılan ve ayakta durmakta zorlanan şehit yakınlarına askeri yetkililer yardımcı oldu.

ŞEHİTLERİN NAAŞI SİVAS VE İSTANBUL'A UĞURLANDI

Şehit Binbaşı Çelik'in naaşı İstanbul'a, şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşı da toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

2016 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Binbaşı 39 yaşındaki Ümik Çelik, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki Erkan Sakal'ın ise 2014 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yaptığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Sakal'ın evli ve çocuğu olmadığı öğrenildi.

ŞEHİDİN EŞİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehidin 2 yıllık eşi Songül Sakal da eşinin tabutuyla birlikte aynı uçakla geldi. Şehit eşi uçaktan indirildikten sonra ailesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Gözyaşı döken acılı eş "Anne Erkan'ı getiremedim" diyerek feryat etti. Şehidin bazı yakınları da fenalık geçirdi. Şehidin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Erkan Sakal yarın öğle namazının müteakiben Kale Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

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