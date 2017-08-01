01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Milyonların beklediği tarih belli oldu

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Milyonların beklediği tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını açıkladı
Milyonların beklediği tarih belli oldu Milyonların beklediği tarih belli oldu Milyonların beklediği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri"nin birinci oturumuna katıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada,

"Önümüzdeki 23 günlük çalışma takvimimizi belirledik. 2-10 Ağustos arası çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler hizmetleri, kültür sanat hizmetleri cuma günü, basın yayın iletişim enerji ve sanayi kollarında ise cumartesi günü değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmeler doğrultusunda müzakerelerimizi de 10-11 Ağustos tarihleri arasında yapacağız' dedi.

TEKLİF TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, Önce alt komisyonlarımızla teklifler değerlendirip, müzakareler yapacağız. Karşılıklı bir süreç yaşayacağız. Güzel sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Konfederasyonlarızla görüşeceğiz, başkanlarımızın tüm görüşlerini aldık, değerlendireceğiz. 21 günlük çalışma programımız var. Son olarak 14 Ağustos'ta da zam teklifimizi sunacağız.

TEKLİFLER

Görüşmeler için 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.
 
İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.
 
Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor. Memur-Sen'in masaya getireceği teklifler arasında dini bayram ikramiyesi olarak bin 915 lira ödenmesi, 4 bin 878 lira tutarında evlenme yardımı ödeneğin verilmesi, kılık-kıyafet sınırlamasının sona ermesi, kamu yemek hizmeti alımlarında helal gıda sertifikası aranması da bulunuyor.

ADİL ATAMA SİSTEMİ

Masaya oturacak diğer bir konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen de, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in teklifinde, mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi de yer alıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3.500 TL OLSUN

KESK en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor. KESK'in talepleri arasında performans çalışmalarının sonlandırılması, kira yardımı olarak aylık 427 TL ödenmesi, en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz kreş ve bakımevlerinin açılması ve tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması da bulunuyor.

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