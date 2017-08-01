01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Fatih Terim'e işsizlik maaşı(!)

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Türkiye Futbol Direktörlüğü'ndeki görevinden TFF tarafından alınan Fatih Terim'in sözleşme fesih maddeleri ortaya çıktı.
Fatih Terim'e işsizlik maaşı(!)
Fatih Terim'e işsizlik maaşı(!) Fatih Terim'e işsizlik maaşı(!) Fatih Terim'e işsizlik maaşı(!)

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayırmasının ardından Terim'e ödeneceği iddia edilen 3.5 milyon euroluk tazminat Türkiye'nin gündemine oturdu. Terim'in sözleşme fesih maddesi TBMM'nin de gündemine gelirken; hem yazılı hem de görsel basında birbirinden farklı iddialar ve yorumlar da gelmeye devam etti.

Peki Fatih Terim'in sözleşmesinde hangi maddeler yer alıyor, Terim'e ne kadar ödenecek ve hangi şartlar altında tazminat ödenir? Sporx'in haberinde TFF ile Fatih Terim arasında yapılan sözleşmenin belgesinde yer alan detaylar paylaşıldı.

İşte Fatih Terim'in tazminat maddeleri

TERİM İŞ BULANA KADAR HER AY MAAŞ ALACAK

15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar (15 ay) herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat alacak ve Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin euro olacak.

Terim, bu 15 ay içerisinde herhangi bir takımda görev alırsa görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim'in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak. 

Örneğin; Terim, Ekim ayında Galatasaray'da göreve başlarsa; TFF, Terim'e Ağustos ve Eylül ayları için toplam 544 bin euro tazminat ödeyecek ve Terim'in sözleşme tazminat maddesi ortadan kalkacak.

Fatih Terim, herhangi bir takımda görev almazsa Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 milyon 193 bin liralık maaşının ilkini Ağustos'un son gününde alacak.

YÖNETİM DE TAZMİNATA KARŞI

TFF yönetimindeki bazı isimlerin, tazminat söylemlerinin ardından Terim'e hiçbir ödeme yapılmaması konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ilettiği öğrenildi.

Sporx

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