01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Tunceli'de öldürülen terörist bakın kim çıktı!

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İçişleri Bakanlığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Tunceli'de öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Tunceli'de öldürülen terörist bakın kim çıktı! Tunceli'de öldürülen terörist bakın kim çıktı! Tunceli'de öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı desteği ile düzenlenen operasyonda 3 üst düzey olduğu tahmin edilen terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda 2 erkek, 1 bayan olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiğini de bildirdi.

TERÖRİSTLERİN BAZILARI KAÇTI! TAKİP SÜRÜYOR

Çatışma ile birlikte silahlı teröristlerin bazılarının kaçtığı ve kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla takip operasyonun devam ettiği bildirildi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı takip operasyonu sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU

Askeri kaynaklar, çatışmada öldürülen 3 teröristin Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) üyesi olduklarını, bunlardan birinin ise örgütün Tunceli sorumlusu ve arananlar listesinde olduğunu belirtti.

BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL KONMUŞTU

Tunceli'de öldürülen terörist MKP'nin lider kadrosundan Şahin kod adlı Yılmaz Kes olduğu ve 1 milyon 500 bin liraya kadar ödül verilen mavi listede yar aldığı öğrenildi.

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