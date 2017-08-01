02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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NATO'dan Rus jetlerine müdahele! Durduruldu

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NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus uçağının durdurulduğu belirtildi.
NATO'dan Rus jetlerine müdahele! Durduruldu
NATO'dan Rus jetlerine müdahele! Durduruldu NATO'dan Rus jetlerine müdahele! Durduruldu NATO'dan Rus jetlerine müdahele! Durduruldu

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus jetini durdurmak için F-18 İspanyol ve Fin savaş uçakları gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, Rus uçaklarının iki MiG-31 yüksek irtifa önleme uçağı ve bir Antonov AN-26 nakliye uçağı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna krizine dahil olmasının ardından Batı ile Moskova arasındaki gerginlikler artarken, NATO tarafından da Rus uçakları daha sık devre dışı bırakılmaya başlandı.

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