Yapılan açıklamada gözaltına alınan siyasetçi liderler hakkında, "muhalif liderleri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.
02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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ABD'den sert tepki: Derhal serbest bırakın
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