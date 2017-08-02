02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Bakan açıkladı! 50 milyar dolar gelir...

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Bakan açıkladı! 50 milyar dolar gelir...
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin şu anda play-off’ta oynadığını belirterek yakında Süper Lig'e çıkacağız.
Bakan açıkladı! 50 milyar dolar gelir... Bakan açıkladı! 50 milyar dolar gelir... Bakan açıkladı! 50 milyar dolar gelir...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin şu anda play-off’ta oynadığını belirterek, “Birileri de Türkiye’yi play-off’tan aşağıya atıp bir alt kümeye atmak istiyor. Onlar bizi aşağıya itmeye çalışıyorlar, küme düşürmeye çalışıyorlar, biz süper lige çıkacağız. Bir taraftan terör ve diğer algı operasyonlarıyla bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama diğer taraftan da her alanda, savunma sanayisinden turizme kadar, kültüre kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Kurtulmuş, PYD’nin isim değiştirme tavrı ile ilgili olarak ABD’nin tavrına da “Allah aşkına, ne biçim müttefiklik bu? Kimi kandırıyorsunuz? Niye kandırıyorsunuz? Bu kabul edilemez” tepkisi gösterdi.

Hedef 50 milyon turist 50 milyar dolar

- Yeni hedefler ve yeni projeleriniz...

Biz tabii her alanda önümüze büyük hedefler koymak zorundayız. Türkiye artık sadece günü kurtaran politikalarla yürüyemez. Son 10-15 yılda büyük bir başarı kazandık ama henüz dünyanın süper liginde değiliz yani 10 büyük ekonomisinden birisi değiliz, şu anda play-off oynuyoruz. Birileri de Türkiye’yi play-off’tan aşağıya atmak istiyor, bir alt kümeye atmak istiyor. Onlar bizi aşağıya itmeye çalışıyorlar, küme düşürmeye çalışıyorlar, biz süper lige çıkacağız. Bir taraftan Türkiye’ye karşı bu işlerle, terör ve diğer algı operasyonlarıyla bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama diğer taraftan da her alanda, savunma sanayisinden turizme kadar, kültüre kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede önümüze büyük hedefler koymamız lazım. Türkiye 2023’te 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalamak durumundadır. Hedeflerimizi büyük koyarsak daha hızlı koşacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde kültür alanında da atılımlar yapmamız lazım. İslam kültür ve medeniyetini bütün dünyaya tanıtacak büyük bir kültürel atağa da kalkmak mecburiyetindeyiz. İslam karşıtlığı yani İslamofobi diyorlar ya bunu düzeltmek lazım. Dünyadaki İslam karşıtlığı üretilmiş bir korkudur yani kasıtlı olarak bir takım çevrelerin ürettiği bir korkudur. İslam dünyasının baskılardan kurtulması hem de bütün dünyaya Müslümanlığın doğru tanıtılması için, İslam medeniyetinin doğru tanıtılması için gayret sarf edeceğiz.

Milliyet

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