02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Teröristler rahat durmuyor! Yine saldırdılar

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Teröristler rahat durmuyor! Yine saldırdılar
Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine düzenlediği top atışında bir çocuk yaralandı.
Teröristler rahat durmuyor! Yine saldırdılar Teröristler rahat durmuyor! Yine saldırdılar Teröristler rahat durmuyor! Yine saldırdılar

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki SivilSavunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin  Azez'in güneyindeki Kel Cibrin köyüne top atışı yaptığını söyledi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI 

Sivil yerleşim yerine düşen top mermisiyle 2 yaşındaki bir kız çocuğun yaralandığını belirten Ceber, çocuğun Azez Hastanesinde tedavi altına alındığını  kaydetti.

Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği saldırılarda da 21 kişi yaralanmıştı.
 
Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat  ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Mare ve Azez ilçelerine sık sık havan toplarıyla saldırıyor.

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