8 dünya devi Türkiye için kapışacak

Dünya rüzgar enerjisi pazarının yüzde 90’a yakınını elinde bulunduran 8 dev şirket yarın Türkiye’nin rüzgarı için yarışacak.

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi yarın yapılacak. Rüzgar pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 şirket, Türkiye’nin rüzgar enerjisi için yarışacak.

YEKA ihalesi kapsamında konsorsiyumlar tarafından sunulan başvuru dosyaları YEKA Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek ihalenin başvuru sahibi şirketlerin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmesine karar verildi.üzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi yarın yapılacak. Rüzgar pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 şirket, Türkiye’nin rüzgar enerjisi için yarışacak.

Buna göre, bin megavatlık YEKA bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihale yarın açık eksiltme usulüyle yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı projesi için sekiz rüzgar türbini üreticisi teklif verdi.

Büyük yatırım olacak

Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

Konsorsiyum, kanat, Jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80’i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

İlk defa teknoloji üretimi

YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapmış olacak.

Yerli RES’lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgarda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak.

Fabrika ile RES’lerin kurulumu ve işletilmesi, AR-GE faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA’sı yaklaşık 3750 kişilik bir istihdam sağlayacak.

Yarışmayı kazanacak firma 5 bölgeden her birinde en az 50 MW’lık bir rüzgar gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW’lık bir kurulu gücü hizmete alacak.

Büyük ihale yarın

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

GE (Amerika) - Fina Enerji

MingYang (Çin) - İlk İnşaat

5 bölgede kurulacak

Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir