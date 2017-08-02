02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Akıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkat

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Darbe girişiminin merkez üssü Akıncı’daki faaliyetlere katılan sanıkların yargılandığı dava başladı.
Akıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkat
Akıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkat Akıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkat Akıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkat

Darbe girişimini yöneten 41 sanık, önde FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz, arkasında da eski Orgeneral Akın Öztürk olduğu halde salona getirildi.

FETÖ 'İMAMI' ÖNDE DARBECİ KOMUTAN ARKADA!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz liderliğindeki sivil imamlar ve subaylarla 15 Temmuz darbe girişimininin sevk ve idare edildiği, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da rehin tutulduğu Akıncı Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine katılan 486 sanığın yargılanması gergin başladı. Darbe girişimini yöneten 41 sanık önde FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz, arkasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk olduğu halde tek sıra halinde yürütülerek duruşma salonuna getirildi.

Markalı ve ütülü bir gömlek giyen Öztürk’ün, salona girerken dua eder gibi ağzının oynadığı görüldü. Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri turuncu renkli tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan Vatandaşlar ise “idam isteriz” sloganları atıp sanıklara idam ipi fırlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında gergin başlayan duruşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları ve danışmaları, Ak Parti ve CHP heyetleri de izledi. Davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, AK Parti ve CHP’nin yanı sıra çok kişi ve tüzel kişi adına müdahillik talebinde bulunuldu.   

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