02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:09Güneş 05:54Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:04
    • 30°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.147 -1.29
  • Altın: 144,037 0.30
  • Dolar: 3,5346 0.25
  • Euro: 4,1829 0.49

Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı!

»
Kılıçdaroğlu’yla birlikte 25 gün sözde adalet yürüyüşü yapan Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın, vatandaşlarımıza ateş açtığı ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı!
Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı! Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı! Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla birlikte 25 gün sözde adalet yürüyüşü yapan Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halka ve polise ateş açtığı ortaya çıktı.

VATAN HAİNİ VATANDAŞLARA ATEŞ ETMİŞ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sözde adalet yürüyüşüne katılan Veysel Kılıç'ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç da yer alıyor.

İddianameye göre, saat 02.06'da tabur komutanı piyade yarbay Turgay Ödemiş'in emir ve komutası altına giren Selahattin Kılıç'ın; Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın emri üzerine gişeler bölgesinde toplanan kolluk görevlilerine ve vatandaşlara ateş ettiği öğrenildi. Ödemiş'in saat 01.55 sıralarında da "ateş edilmesi" talimatını vermeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, çömelerek ve yere yatarak mevzi alan şüphelilerin hedef gözeterek ateş etmeye başladıklarına dikkat çekildi. Ayrıca saat 02.06 sıralarında uzman çavuş Mahir Çubuk'un Anadolu istikameti gişeler bölgesinde toplanan vatandaşlara nişan alarak ateş ettiği ifade edildi.

KÖPRÜNÜN ÜSTÜNDE İHANET

Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan gelen Abdullah Sibiroğlu, Ahmet Bayram, Arif Sun, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Kağan Karalürt, Mehmet Furkan Yavuz, Muhammed Aziz Kaçar, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Seyit Alp Herdem ve Uğur Şahin'in; Ödemiş ve Taştan'ın emri üzerine Anadolu istikametinde bulunan 195751 ve 195755 plakalı araçların bulunduğu bölgeye gittikleri kaydedildi. Bu bölgede bulunan diğer darbeci şüphelilere dâhil oldukları, gişeler bölgesinde toplanan kolluk görevlilerine ve vatandaşlara ateş ettiklerine belirtildi. İddianamede; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini kapatma ve köprüyü kontrol altına alma görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2.Tabur Komutanı olan Yarbay Ödemiş'e verildiğine dikkat çekiliyor.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YAŞ’ta 15 Temmuz kahramanı general olacakYAŞ’ta 15 Temmuz kahramanı general olacakYüksek Askeri Şûra bugün toplanıyor. Geçen yıl general ve amiral kadrolarının büyük ölçüde boş kalması nedeniyle, albayların terfi şansı yükseldi.
Ankara'da gösteri yasağı! Valilik açıkladıAnkara'da gösteri yasağı! Valilik açıkladıAnkara Valiliği, Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ağustos ayı boyunca açlık grevi, gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
Abdullah Gül'den Mehmet Görmez açıklamasıAbdullah Gül'den Mehmet Görmez açıklaması11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevden ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu?Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu?FETÖ terör örgütü elebaşının mağduriyet algısı için hamile "ablaları" bile kullandığı ileri sürüldü.
Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı!Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı!Kılıçdaroğlu’yla birlikte 25 gün sözde adalet yürüyüşü yapan Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın, vatandaşlarımıza ateş açtığı ortaya çıktı.
Akıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkatAkıncı davasında fotoğraftaki ayrıntıya dikkatDarbe girişiminin merkez üssü Akıncı’daki faaliyetlere katılan sanıkların yargılandığı dava başladı.
  • İstanbul için kritik uyarı geldi! En büyük felaket...02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:12
  • Adana'da bomba imha ekibini şoke eden tepki!02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:07
  • Erdoğan'dan çok özel ziyaret!02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:03
  • Erdoğan'dan ve Akar'dan flaş talep!01 Ağustos 2017 Salı 23:27
  • Tunceli'de öldürülen terörist bakın kim çıktı!01 Ağustos 2017 Salı 23:25
  • Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı01 Ağustos 2017 Salı 22:56
  • Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok sert cevap!01 Ağustos 2017 Salı 22:53
  • Görmez eleştirisi ortalığı karıştırdı01 Ağustos 2017 Salı 15:28
  • İhanet davasına damga vuran sözler01 Ağustos 2017 Salı 15:23
  • Org. Hulusi Akar'dan flaş başvuru!01 Ağustos 2017 Salı 15:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri