02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu?

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Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu?
FETÖ terör örgütü elebaşının mağduriyet algısı için hamile "ablaları" bile kullandığı ileri sürüldü.
Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu? Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu? Hamile ablalar üzerinden algı operasyonu mu?

Star gazetesinin manşet haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütüyle(FETÖ) mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalarda emniyet birimlerini şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Star'ın haberi şöyle: "Son bir kaç aydır FETÖ’den aranan bazı ablaların doğumesnasında ortaya çıkması FETÖ’nün kirli bir operasyonunu daha deşifre etti. Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, haklarında arama kararı bulunan örgüt mensubu ‘ablalar’ın, eşleriyle beraber firari olduğu dönemde aranmalarına rağmen hiç bir yerde bulunamadığı, ancak doğum yapacakları gün ortaya çıktıkları belirlendi. 

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SAHTE KİMLİKLİLER

Polis, FETÖ’cü ablaların hamilelik süreci boyunca düzenli olarak doktor kontrollerini yaptırdığını, yakalanmamak için hastanelerde sahte kimlik kullandıklarını belirledi. Daha çok özel hastaneleri kullanan FETÖ ablaları, dokuz aylık hamilelik sürecinin sonunda ise gerçek kimlikleriyle hastanelerde başvuruyor. Hastane görevlileri işlemleri kaydederken aranan isimler otomatikman polis kayıtlarında görünüyor. Polis aranan kişi olduğu için doğal olarak hemen gerekli işlemleri başlatıyor.

ŞİPŞAK RESİM ÇEKİLİYOR

İşte bu sırada FETÖ’nün kara propaganda sistemi devreye giriyor. Fotoğraflar çekiliyor, sosyal medyada ilgili yerlere ulaştırılıyor. Hamile veya doğum yapan FETÖ ablalarının görüntüsünü servis eden örgüt, soruşturmaların sözde ‘zalimce’ yürütüldüğünü, hasta veya hamile kadınları ve yeni doğmuş bir iki günlük bebeklere dahi merhamet gösterilmediğini yaymaya çalışıyor. FETÖ’nün sosyal medya trollerinin kara propagandasına CHP’liler başta olmak üzere bazı siyasiler de ortak oluyor. 

DOĞUM ÜÇ KAT ARTTI

İstatistiklere göre de, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgüt ablalarının doğum oranında 3 kattan fazla artış gözlendi. Örgüte, FETÖ elebaşı Gülen’in, ‘doğum yapın’  talimatı verdiği biliniyor.

TAM FETÖ OYUNU

Örgütün bu karanlık oyununun farkına varan yetkililer ise, hamile FETÖ’cülerin kumpasını bir kez daha bozdu. haklarında soruşturma olan ve aylarca kaçak yaşayan ancak hastanelerde ortaya çıkan FETÖ ablaları ifadeleri alındıktan sonra denetimli serbestlik şartıyla tutuksuz yargılanıyor. 

ANTALYA’DA TİYATRO

FETÖ’nün hamile tiyatrosu en son iki gün önce Antalya Serik’te sahnelendi. Darbeden sonra haklarında yakalama kararı çıkartılan Rümeysa Doğan ile eşi Ali Doğan uzun bir süre firari olarak yaşadı. Eşiyle beraber kaçakken hamile kalan ve dokuz ay boyunca gizlice doktor kontrollerini yaptıran Rümeysa Doğan iki gün önce gerçek kimliğiyle özel bir hastanede doğum yaptı. Doğan’ın eşiyle arandığının öğrenilmesi üzerine polis, prosedürü yerine getirmek için yasal süreci başlattı. Yeni doğum yapan Rümeysa Doğan için gözaltı işlemi yapılmadan tedavisinin bitmesi ve taburcu edilmesi için hastane yetkilileri ile irtibata geçildi. 

SEGBİS’LE İFADE

Rümeysa Doğan ile eşi Ali Doğan’ın Eskişehir Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı, Ali Doğan’ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Öte yandan Rümeysa Doğan’nın polis tarafından arandığının tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması üzerine FETÖ’nün işaret vermesiyle CHP’li milletvekillleri sosyal medya üzerinden kara propagandaya başladı. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, ‘Yeni doğum yapmış kadınların kapısına gözaltı için polis memuru koymaktan vazgeçin” diye yazdı. Tanrıkulu’nun yazdıklarını FETÖ’nün sosyal medya tetikçileri de paylaştı. Oysa Rümeysa Doğan’nın iki gün daha hastanede tedavi göreceği ardından SEGBİS ile ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

Star

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