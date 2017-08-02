02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Kovadaki kafa cinayetinde şoke eden ifadeler

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Ankara’da Sami Y., yeğeni Süleyman Ö.’yü öldürerek kestiği kafasını kovaya betonlamış, vücudunu parçalara ayırarak başkentin farklı yerlerine atmıştı.
Kovadaki kafa cinayetinde şoke eden ifadeler
Kovadaki kafa cinayetinde şoke eden ifadeler Kovadaki kafa cinayetinde şoke eden ifadeler Kovadaki kafa cinayetinde şoke eden ifadeler

Süleyman Ö.’nün eşi Aynur Ö. zanlı için, ''Olaydan sonra eve gelip 'Kim bu caniliği yapmış gülüm' diye bana sarıldı'' dedi. 

Ankara’nın Altındağ İlçesi’ne bağlı Karapürçek’te dönercilik yapan Sami Y. (43), öz yeğeni 36 yaşındaki Süleyman Ö.’yü, kafasına sıktığı kurşunla 10 Temmuz’da öldürmüştü. Cesetten kurtulmak için de döner bıçağıyla kafasını keserek bir kovaya koymuş ve betonlayarak bataklık alana atmıştı. Kol ve bacakları ise gövdeden ayırarak poşetlere dolduran Sami Y., ceset parçalarını Ankara’nın farklı yerlerine attıktan sonra Ankara’dan kaçma planı yapmıştı. Yol kenarına atılan kol ve bacakların vatandaşlar tarafından bulunması üzerine korkunç cinayet ortaya çıkarken, vücudu çevre otoyolu Pursaklar Kavşağı yakınlarında, kesik kafasının bulunduğu kova ise Ovacık’taki sulak-bataklık alandan çıkartılmıştı. Öldürülen Süleyman Ö.’nün eşi Aynur Ö. (35) ile zanlı Sami Y.’nin kızı Elif Y. (25) bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalar yaptı..

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Aynur Ö., eşinin cesedini ayakkabısından tanıdığını belirterek, “Sami Y. Batman’da müteahhitlik yapıyordu. Bir daireyi aynı anda on kişiye satmış sonra Ankara’ya kaçtı. Kocam akrabalarımızın telefon dükkânında gece bekçiliği yapıyordu. Yıllardır kapıcı dairesinde yaşıyoruz. Kanser hastasıyım. Sami Y. ailesi tarafından dışlanınca bize sığındı. Bizde 1.5 yıl kaldı. Kocamı kandırarak bankadan 40 bin TL kredi çektirdi. Faiziyle 52 bin lirayı geçiyordu. Kullandığı telefon hattı bile eşimin adına kayıtlı. Telefonun borcu 5 bin lirayı buldu. Eşim para istemesin diye onu öldürdü. Namus cinayeti süsü vermek için eşimin cinsel organını bile kesmiş. Utanmadan, eşimin cinayete kurban gittiğini öğrendiğimizde günlerce evimize geldi. Bana teselli verdi ve ‘Kim bu caniliği yapmış gülüm’ diyerek bana sarıldı. Adli Tıp’a bile geldi” diye konuştu. 

'KIZ KARDEŞLERİMİ SATMAK İSTEDİ'

Katil zanlısı Sami Y.’nin evli olan kızı Elif Y. ise “Biz 7 kardeşiz. Babam geçmişte kız kardeşlerimi satmak istedi. Ağabeyim, babamı evden kovarak namusumuzu kurtardı. Batman’da bir sürü insanı dolandırdı. Onun tek derdi para ve kadınlardı. Annem kederinden İstanbul’a gitti. En ağır ceza neyse onu versinler. O babam değil bir cani” dedi.

GERÇEK ADINI GİZLEMİŞ

Sami Y.’nin ortağı olan ve adli kontrolle serbest bırakılan Cannar K. (31) adlı kadın ise savcıya verdiği ifadesinde, “Evliyim ve iki çocuğum var. 15 bin TL ile dükkânına ortak olduğum Sami Y. ile aramda son bir iki aydır duygusal bağlamda bir arkadaşlığımız oluşmuştu. Süleyman Ö.’nün gelerek ondan para istediğine tanık olmadım. Cinayetten haberim yok ve cesedi Sami Y. ile beraber taşımadım. Sami Y. bana da yalan söylemiş. Gerçek adını cinayetten sonra öğrendim, bana adının İbrahim olduğunu söylemişti. Geceleri dükkânda yatıyordu” dedi.

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