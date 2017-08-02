02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Hayvan yeminde GDO onayı!

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Hayvan yeminde GDO onayı!
Resmi Gazete'de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu kararına göre hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş 3 soya ve 1 mısır çeşidine onay verildi.
Hayvan yeminde GDO onayı! Hayvan yeminde GDO onayı! Hayvan yeminde GDO onayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu kararına göre hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş 3 soya ve 1 mısır çeşidine onay verildi.

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