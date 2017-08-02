02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Bekir İrtegün'den bomba itiraf!

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Bekir İrtegün'den bomba itiraf!
Telefonunda ByLock çıkan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün polise ve savcıya Türk futbol dünyasındaki FETÖ’cüleri bir bir anlattı. İrtegün, ByLock’u spor imamının, “sana dua göndeririz” diye yüklediğini söyledi
Bekir İrtegün'den bomba itiraf! Bekir İrtegün'den bomba itiraf! Bekir İrtegün'den bomba itiraf!

Telefonunda ByLock çıkan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün polise ve savcıya Türk futbol dünyasındaki FETÖ’cüleri bir bir anlattı. İrtegün, ByLock’u spor imamının, “sana dua göndeririz” diye yüklediğini söyledi

Bekir İrtegün'den bomba itiraflar! İtirafçı olup serbest kalmıştı!
 
Medipol Başakşehir Spor Kulübü ile yurt dışına çıkmaya hazırlandığı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenen ünlü futbolcu Bekir İrtegün savcılığa başvurdu. Bylock kullandığı için gözaltına alınan İrtegün savcılığa samimi itiraflarda bulundu. İrtegün'ün itirafçı olarak ifadesi alındı.
 
SPOR İMAMI DA FİRARDA
 
İrtegün'ün, İstanbul'da gece hayatına düşmemek için cemaate yakınlaştığını söyleyerek, cep telefonuna ByLock'u yükleyen kişinin de FETÖ'nün spor imamı olduğunu anlattı. İrtegün, ismini verdiği spor imamının, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından ‘dua göndeririz kamplarda kendini yalnız hissetmezsin’ diyerek ByLock yüklediğini söyledi. Spor imamının da firari olarak arandığı öğrenildi. Akşam'ın haberine göre Bekir İrtegün, maçlar nedeniyle sohbetlere gidemiyordum dedi.
 
ÖYLE İSİMLER VERDİ Kİ...
 
Bekir İrtegün'e, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik yapılan "Şike Kumpas" operasyonları da soruldu. İrtegün'ün bu sorulara, "cemaatin benden bu yönde bir talebi olmadı" dediği öğrenildi.
 
İrtegün, savcıya öyle isimler verdi ki itirafçı kabul edilerek serbest bırakıldı. Savcılık, itirafçı olan Bekir İrtegün'ün ifadelerinin içeriği konusunda Türk Milli Takımı ve spor camiasının zarar görmemesi için gizli kalmasına özen gösterdiği öğrenildi.
 
Savcılık FETÖ’cülerle ilgili soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Operasyon önümüzdeki günlerde Türk futbolunun önemli isimlerine uzanabilir.

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