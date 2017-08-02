02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:09Güneş 05:54Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:04
    • 30°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.147 -1.29
  • Altın: 144,037 0.30
  • Dolar: 3,5346 0.25
  • Euro: 4,1829 0.49

İnek sağarken görülmemiş olay!

»
İnek sağarken görülmemiş olay!
Sakarya'da inek sağarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti...
İnek sağarken görülmemiş olay! İnek sağarken görülmemiş olay! İnek sağarken görülmemiş olay!

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde süt sağma makinesiyle  inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede  yaşamını yitirdi. 

 Edinilen bilgiye göre, Gölkent Mahallesi'ndeki evin yanındaki ahıra  süt sağmak için giden ve uzun süre dönmeyen Mehmet Bakkal'ı (53) kontrol eden  yakınları, Bakkal'ı yerde baygın halde buldu.
 
Süt sağma makinenin akımına kapıldı
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli  Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakkal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakkal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından  İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Mehmet Bakkal'ın, inekleri sağmak için kullandığı süt sağma  makinesinin elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzdivaç programlarını aratacaklar!İzdivaç programlarını aratacaklar!Televizyon kanalları izdivaç programlarına gelen yasakların ardından barıştırma programlarına yönelmeye başladı. Ancak bu programlar izdivaç programlarını aratacak gibi duruyor.
İnek sağarken görülmemiş olay!İnek sağarken görülmemiş olay!Sakarya'da inek sağarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti...
Skandal pazarlık! Böbreğini satma gel...Skandal pazarlık! Böbreğini satma gel...Böbreğini sosyal medya üzerinden satışa çıkaran Büşra S. anlattı: “Onlarca kişi aradı. ‘Nakilde akrabalık şart, evlenelim’ diyenler de oldu, ‘Böbreğini satma gel konsomatris ol’ diyen de”
Hamile doğan bebek herkesi şok etti!Hamile doğan bebek herkesi şok etti!Hindistan’ın Mumbra şehrindeki Bilal Hastanesi’nde görev yapan Dr. Bhavna Thorat, 19 yaşındaki bir anne adayının rutin muayenesi sırasında bir anormallik olduğunu fark etti.
Velayetin Değiştirilmesi ŞartlarıVelayetin Değiştirilmesi ŞartlarıEvlilik birliğinin sağlanamaması dolayısı ile açılan boşanma davaları nedeniyle ya da daha özel sebepler dolayısı ile açılabilen velayet davaları çocukların ya da çocuğun haklarının korunması, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi faktörlere bağlı olarak..
Bir Tıkla Datça Acıbadem Macunu Sipariş Edin!Bir Tıkla Datça Acıbadem Macunu Sipariş Edin!Sigarayı bırakmak mı istiyorsunuz? Birçok ürün denemenize rağmen hala bırakamadınız mı? O halde hemen 500 yıllık tarihi olan ve Osmanlı döneminden bu yana tütün bağımlıları tarafından tüketilen Acıbadem macunu ürünlerini sipariş edebilirsiniz.
  • Darbeci hainlerin şaşırtan değişimleri01 Ağustos 2017 Salı 13:37
  • Eşref Kolçak'tan Tatlıses'e ağır sözler01 Ağustos 2017 Salı 11:15
  • Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu!01 Ağustos 2017 Salı 11:04
  • Eve gelen askerlik belgesiyle kabusu yaşadı!01 Ağustos 2017 Salı 11:03
  • Sinir krizi geçirdi! Nedeni ise..01 Ağustos 2017 Salı 11:01
  • Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı!01 Ağustos 2017 Salı 10:59
  • Jandarmanın üçüzleri! Askerde de ayrılmadılar!01 Ağustos 2017 Salı 10:35
  • Yıllar önceki kapak kafa karıştırdı01 Ağustos 2017 Salı 10:34
  • İstanbul yanacak! Yüzde 94'e çıkacak...01 Ağustos 2017 Salı 10:33
  • Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak?01 Ağustos 2017 Salı 10:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri