02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak

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Yeni otopark taslağına göre, önceden 3 daire için geçerli olan en az 1 otopark şartı artık her daire için geçerli olacak.
Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak
Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otoparkyönetmeliğinde köklü değişikliklere gidiyor. Bakanlığın hazırladığı ve görüşe açtığı yeni otopark yönetmeliği taslağına göre, önceden 3 daire için en az 1 otopark yeri ayırma şartı bulunurken artık her daire için otopark zorunluluğu geliyor.

Konutta mutlaka olacak

Taslakta, ‘otopark bedeli’ ile ilgili değişikliğe gidildi. Mevcut yönetmelikte, otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda belediye veya valilik otopark bedeli alıyordu. Yeni taslakta, otopark bedelini kimin hangi usullere göre alacağına ilişkin maddelerin yer aldığı bölüm kaldırıldı.

Taslakta yalnızca “Parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir” ibaresi yer aldı. Ayrıca otopark yapılması mümkün olmayan durumlarda zorunlu otoparkın azami 250 metrekarelik yürüme mesafesinde olma şartı konuldu. Ancak toplu konut inşaatlarında, kamu kurum  ve kuruluşları, sinema, tiyatro gibi yapılarda, hastanelerde ve otellerde otopark ihtiyacının parselinde veya bina bünyesinde karşılanması zorunlu oldu. Yönetmeliğin 
1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Ruhsat verilmeyecek

Taslakta, her daireye en az bir araç için otopark zorunluluğu getirilirken, dükkan, mağaza, bankada 30 metrekareye, market, alışveriş merkezinde 20 metrekareye, otellere her 3 odaya, hastanelerde 75 metrekareye, ibadet yerlerinde 100 metrekareye en az bir araçlık otopark yeri ayrılması şartı da yer alıyor. Otopark yeri ayrılmadıkça binalara yapı ruhsatı, bu otoparklar hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanım izni verilmeyecek.

Taslağa, mevcut yönetmelikte yer almayan tanımlar da girdi. Açık otopark, ada içi otopark, mekanik otopark, ortak otopark uygulaması, yeraltı otoparkı, Park Et-Devam Et Otoparkı gibi yeni ibareler taslağa eklendi. 

50 park yerinden biri elektrikli araca

- Otoparklarda her 50 park yerinden biri, elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek.

-  Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. 

- Yönetmelik taslağında, bisikletliler için de yeni düzenleme yer alıyor. Buna göre, bütün otopark türlerinde, otopark alanının yüzde 1’i kadar ilave bir alan, bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak. 

- Yaya alanları ve kaldırımları otopark olarak düzenlenemeyecek ve kullanılamayacak.

- Toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına en çok 500 metre mesafede tesis edilen “Park et-Devam et” otopark alanları ayrılacak. 

VATAN

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