02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Başkan gözünü kararttı! Orayı da satıyor

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Başkan gözünü kararttı! Orayı da satıyor
Riva ve Florya arazilerini banka borçlarını kapatmak amacıyla satan G.Saray yönetimi şimdi de Galatasaray Adası’nı gözden çıkardı. Kulislerde konuşulan rakam 125 milyon dolar.
Başkan gözünü kararttı! Orayı da satıyor Başkan gözünü kararttı! Orayı da satıyor Başkan gözünü kararttı! Orayı da satıyor

Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva ve Florya arazileri için anlaşmış yapılan ihale sonrası kulübün payı 508 milyon TL olarak belirlenmişti.

Yönetim, parayı ödeme takviminden önce bozdurmuş ve banka borçlarının yarısını kapatmıştı. Borçları tamamen kapatmayı hedefleyen Başkan Dursun Özbek'in yine Emlak GYO ile ortak hareket ederek ‘Ada'yı 125 milyon dolara' satarak, burayı kamunun hizmetine sunacağı ve turistik alan olacağı dedikodusu kulislerde konuşuluyor.

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YIKIM HARABEYE ÇEVİRDİ

İşletmecisi Mehmet Koçarslan'ı kaçak yapılanmadan dolayı ihbar eden Özbek yönetimi yaz başında Ada'yı yıkım sonrası adeta harabeye çevirmişti.

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Koçarslan, yönetimin halen kiracısı olarak görülüyor. Son dedikodu ise camiayı huzursuz etmeye başladı. Kulübün varlıklarının satılmasına karşı çıkan üyeler, yönetimin Galatasaray Adası'nı satmayı planladığını öne sürerek, “Ada, Galatasaray'ındır” diyor.

Ancak Ada imara açılırsa turistik bir tesis olacak ve kamunun yararlanacağı bir alan olacak.

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