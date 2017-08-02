02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Polisten polise film gibi operasyon!

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Mardin'de ele geçirdikleri kaçak sigaralara işlem yapmayıp kaçakçılarla birlikte satan polisler, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Polisten polise film gibi operasyon!
Polisten polise film gibi operasyon! Polisten polise film gibi operasyon! Polisten polise film gibi operasyon!

Mardin'de film sahnelerini aratmayan operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 polisten 2'si tutuklandı.

Mardin Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, bazı polislerin yakaladıkları kaçak sigaralara işlem yapmak yerine onları sattıklarını tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğün'de görevli 3 polis memuru ile birlikte emniyette görevli bir teknisyen ve kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 

POLİSLER TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf B. ve Kızıltepe ilçesinde görevli polis memuru İlhan G. serbest bırakılırken, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Taner M., Hüseyin G., tekniksiyen Abdulbaki D. İle kaçakçı oldukları belirlenen Mehmet Reşit K., Rıdvan B. tutuklandı.

HABERTÜRK

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