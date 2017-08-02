02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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İşte Galatasaray'ın Arda Turan teklifi!

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İşte Galatasaray'ın Arda Turan teklifi!
Galatasaray'da Arda Turan sesleri artık daha gür çıkmaya başladı.
İşte Galatasaray'ın Arda Turan teklifi! İşte Galatasaray'ın Arda Turan teklifi! İşte Galatasaray'ın Arda Turan teklifi!

Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için düğmeye basmış durumda. Arda ile daha önce yapılan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılan başkan Dursun Özbek, kurmaylarına son talimatı verdi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün, bu transferde ilk somut adımı atmak üzere önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Barcelona ile masaya oturacağı öğrenildi.

Onay gelince iştah kabardı

Galatasaray'ın planı, işi kiralama formülüyle çözmek. Arda'nın Barça'da mutsuz oluşu ve "Sevildiğim yere dönmek istiyorum" yönündeki sözleri, Aslan'ın iştahını kabartan en önemli unsur olurken, işin bir an önce sonlanması için kesenin ağzının ardına kadar açıldığı da gelen haberler arasında.

Her şey şampiyonluk için

Arda Turan transferinin de tamamlanması halinde Galatasaray, Süper Lig'in en güçlü hücum hatlarından birine kavuşmuş olacak. Önde Gomis, solda Arda, forvet arkasında Belhanda, sağ kanatta da Feghouli ile birlikte Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda uzaklaşılan şampiyonluk yarışına bu kez bir adım daha yaklaşmış olacak.

Lig başlamadan bitirilecek

Özbek de bu hedef doğrultusunda, Arda'ya senelik 4.5 milyon Euro civarında garanti ücret artı kaptanlık pazubandı gibi birçok unsurun dahil olduğu teklif paketiyle gitti. Yönetimin bu transfer girişimini lig başlamadan olumlu ya da olmusuz yönde sonuçlandırması bekleniyor.

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