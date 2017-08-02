02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Kritik rakamlar açıklandı! Türkiye'nin dış açığı..

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Kritik rakamlar açıklandı! Türkiye'nin dış açığı..
Bakanlığın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, temmuzda ihracat 12 milyar 644 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kritik rakamlar açıklandı! Türkiye'nin dış açığı.. Kritik rakamlar açıklandı! Türkiye'nin dış açığı.. Kritik rakamlar açıklandı! Türkiye'nin dış açığı..

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 28,69 artarak 12 milyar 644 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 45,84 artışla 21 milyar 432 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 38,97 artış gösterdi ve 34 milyar 76 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 80,41 artarak 8 milyar 788 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 59 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 66,9 düzeyindeydi.

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