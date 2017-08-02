02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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'Sivil imam' Kemal Batmaz ifade vermeye başladı!

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'Sivil imam' Kemal Batmaz, savunmasında darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı ve Adil Öksüz'le birlikte Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını kabul etmedi.
'Sivil imam' Kemal Batmaz ifade vermeye başladı!
'Sivil imam' Kemal Batmaz ifade vermeye başladı! 'Sivil imam' Kemal Batmaz ifade vermeye başladı! 'Sivil imam' Kemal Batmaz ifade vermeye başladı!

Darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan, 486 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde Kemal Batmaz'ın savunmasına başlandı. 

'Sivil imam' Batmaz, savunmasında darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı ve Adil Öksüz'le birlikte Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını kabul etmedi. ABD'ye iş seyahati için gittiğini söyleyen Batmaz, darbe girişiminden kısa süre önceki Adil Öksüz'le Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin ise tesadüf olduğunu iddia etti. 

"HİÇBİR ZAMAN BU GİRİŞİMİN BİR PARÇASI OLMADIM"

Savunmasında örgütün haberleşme programlarını kullanmadığını da iddia eden Kemal Batmaz, "Hiç kimseye emir ve talimat vermemiş olmam, Ankara'da yapıldığı iddia edilen toplantılar sırasında yurt dışında olmam, darbenin ne planlayıcısı ne de yöneticisi olmadığımın delilidir. Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi. 

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