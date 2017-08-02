02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Ankara Ziraat ve veterinerlik fakülteleri 'tarım ve hayvancılığa neden sessiz?

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Türkiye'de tarım ve hayvancılık can çekişirken, veteriner ve ziraat fakültelerinin ülkenin bu sorununa karşı sessiz kalması, kamuoyunda büyük tepki topluyor.
Ankara Ziraat ve veterinerlik fakülteleri 'tarım ve hayvancılığa neden sessiz?
Ankara Ziraat ve veterinerlik fakülteleri 'tarım ve hayvancılığa neden sessiz? Ankara Ziraat ve veterinerlik fakülteleri 'tarım ve hayvancılığa neden sessiz? Ankara Ziraat ve veterinerlik fakülteleri 'tarım ve hayvancılığa neden sessiz?

Özellikle Türkiye'nin en köklü fakültelerinden olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Ziraat Fakültesi'nin ülkenin tarım ve hayvancılığına yönelik bir proje sunmaması dikkat çekiyor.

Tarımdan Haber'in haberine göre, Türkiye'nin en köklü fakültelerinden olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesine yeni dekan atandı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, görevden alınırken yerine Prof. Dr. Ergin Dursun getirildi. Veteriner Fakültesine de YÖK tarafından görevden alınan bir önceki dekanın eşi Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu atandı.

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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne Tarım Makineleri bölümünden Prof. Dr. Ergin Dursun atandı.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık can çekişirken, veteriner ve ziraat fakültelerinin ülkenin bu sorununa karşı sessiz kalması, kamuoyunda büyük tepki topluyor. Özellikle Türkiye'nin en köklü fakültelerinden olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Ziraat Fakültesi'nin ülkenin tarım ve hayvancılığına yönelik bir proje sunmaması dikkat çekiyor.

ATANAN DEKANLAR BİR AÇILIM YAPABİLECEK Mİ?

Veteriner ve Ziraat Fakültesine yapılan yeni dekan atamaları ülke tarım ve hayvancılığına bir açılım yapıp yapmayacağı merak edilirken, atamalar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, görevden alındı.

REKTÖRE YAKIN İSİM GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'e yakın bir isim olarak biliniyordu. Rektöre yakın bir isim olmasına rağmen Söylemezoğlu'nun görevden alınması fakültede şok etkisi yaptı.

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ESKİ DEKANIN EŞİ ATANDI

Diğer yandan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne atanan Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu'nun fakültede bir önceki dönem dekanlık yapan Prof. Dr. Oğuz Sarımehmetoğlu'nun eşi olması dikkat çekti. Oğuz Sarımehmetoğlu, YÖK tarafından görevden alınırken, yerine eşinin dekan olarak atanması fakültede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

VETERİNER FAKÜLTESİ 6 AYDIR DEKANSIZ YÖNETİLİYORDU

Oğuz Sarımehmetoğlu'nun YÖK tarafından görevden alınmasından dolayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, yaklaşık 6 aydır dekansız idare ediliyordu. Fakültenin 6 aydır dekansız yönetilmesi bir çok işlerin aksamasına neden olmuştu.

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