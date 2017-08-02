Başakşehir tarih yazma hedefinde!

Temsilcimizin tek hedefi var, alacağı galibiyetle turu geçmek ve play offlara kalmak. İlk maçın 2. yarısında muazzam bir performans ortaya koyan ve 3-3'lük beraberlikle dönen Başakşehir'e bu skorun altındaki eşitlikler de yetiyor. Abdullah Avcı'nın takımı, rövanşa sakatlık süreci devam eden Egemen ve Chedjou'dan yoksun çıkacak. Brugge'de ise önemli bir eskik yok.

Başakşehir ile Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs’ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE

STAT: Fatih Terim Stadı

SAAT: 20.45

YAYIN: A Spor

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

CLUB BRUGGE: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, De Bock, Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba, Vossen, Dennis

TEKNİK DİREKTÖR: Ivan Leko