Leko: Tudor’a sordum

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında çok iyi bir arkadaşı Tudor’la görüştüğünü belirterek, “Kendisine nasıl oynamam konusunda danıştım” dedi.



Karşılaşmanın oynanacağı statta yapılacak olan son antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, ligde kazandıkları maçın kendilerine moral verdiğini belirterek, “Ancak Avrupa maçlarına özel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Moralimiz iyi geldik. Bu maçta organize olmamız gerekiyor. Beraberliği de düşüneceğiz ve gol atmayı da düşüneceğiz. Avrupa maçlarında bunları düşünmek zorundayız. 4-0 kazanan kadrodan memnunum ancak henüz ideal takımı bulamadım arayıştayım. Takım yüzde 100 hazır değil. Avrupa maçları değişik oluyor. Daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.



“Tamamen savunmaya çekilmeyeceğiz”



Oyun planından da bahseden Leko, “Tabii ki tamamen savunmaya çekilmeyeceğiz. Savunmayı da hücumu da düşünüyoruz. Gol atmak mecburiyetindeyiz. Tamamen defansa çekilmeyeceğiz ve bilinçli olarak ikisini de denemeye çalışacağız. Biz sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Bu maça odaklanmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki olacak maçı sonra düşüneceğiz. Mümkün olduğu kadar stresi boşaltmaya çalışacağız” diye konuştu.



“Tudor’a bu maç için danıştım”



Galatasaray Teknik Direktörü Tudor’un en iyi arkadaşlarından birisi olduğunu söyleyen Leko, “Tudor benim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Bana oynayacağım futbolla ilgili bilgi verdi. Başakşehir karşısında nasıl bir futbol oynamam konusunda kendisine danıştım. Tudor’u iyi bir antrenör olarak görüyorum. Türkiye’de antrenör olmak zor. Türkiye’yi dışarıdan görmek zor” açıklamasını yaptı.

Leko bir önceki maçta Başakşehir’i iyi analiz ettiklerini söyleyerek, “Ancak 2-0’dan sonra bazı rahatlık nedeniyle oyun düzeni bozuldu. 3-2 geriye düştük ama sonra 3-3’ü bulduk. Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



Lior Refaelov: “Kazanmak istiyoruz”



Club Brugge’ün İsrailli yıldızı Lior Refaelov, bu maça hazır olduğunu ifade ederek, “Bu maç çok önemli. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi bu maç için çok iyi hazırladım. Ligdeki son maçı 4-0 kazandık ve ister istemez insan kendisini çok daha iyi hissediyor. Bu maça odaklandık. Bu çok zor bir maç. 3-3’lük skoru toparlamamız gerekiyor. Geçen maçta öne geçmemize karşın geriye düştük. Geçen haftadan daha iyi olmamız gerekiyor. İyiydik ama daha iyi olmamız gerekiyor ve hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor” dedi.



Refaelov, daha önce Beşiktaş’la oynanan maçta 70-80 bin kişiye karşı oynadığını ifade ederek, “O maçta çok özel bir hava vardı. Çok güzel bir maçtı ve yarın tekrar bu havayı yaşamamız gerekiyor” diye konuştu.