Atiker Konyaspor'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Udinese'ye transfer oldu. İtalyan ekibinin daha önce Boşnak futbolcu için 5 milyon avro önerdiği iddia edilmişti. Transferin resmi rakamları henüz açıklanmadı.
İşte Konyaspor'un resmi siteden yaptığı açıklama;
Atiker Konyaspor’umuza Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar’dan transfer edilen futbolcumuz Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaşmıştır.
Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic’e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.
02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Konyaspor transferi resmen duyurdu!
Atiker Konyaspor'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Udinese'ye transfer oldu. İtalyan ekibinin daha önce Boşnak futbolcu için 5 milyon avro önerdiği iddia edilmişti. Transferin resmi rakamları henüz açıklanmadı.
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