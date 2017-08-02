02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:09Güneş 05:54Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:04
    • 32°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.455 0.29
  • Altın: 143,979 0.06
  • Dolar: 3,5326 0.28
  • Euro: 4,1894 0.75

Osmanlıspor'dan Riviere bombası!

»
Osmanlıspor'dan Riviere bombası!
Badou Ndiaye’yi Galatasaray’a satan Osmanlıspor forvet hattını İngiltere’den güçlendiriyor.
Osmanlıspor'dan Riviere bombası! Osmanlıspor'dan Riviere bombası! Osmanlıspor'dan Riviere bombası!

L’Equipe gazetesinin haberine göre Başkent ekibi, bonservisi Newcastle United’da olan Emmanuel Riviere’le temas halinde. Daha önce ismi Metz ile de anılan 27 yaşındaki golcünün bu teklifi kabul etmediği ve Osmanlıspor’a yakın olduğu kaydedildi. Riviere, geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Osasuna’da geçirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Osmanlıspor'dan Riviere bombası!Osmanlıspor'dan Riviere bombası!Badou Ndiaye’yi Galatasaray’a satan Osmanlıspor forvet hattını İngiltere’den güçlendiriyor.
Konyaspor transferi resmen duyurdu!Konyaspor transferi resmen duyurdu!Atiker Konyaspor, Riad Bajic'in İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olduğunu duyurdu.
Leko: Tudor’a sordumLeko: Tudor’a sordumClub Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Roma'ya bir Türk daha: Rezan ÇorluRoma'ya bir Türk daha: Rezan ÇorluCengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, bir başka Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.
'Terim boştayken Lucescu'ya giden Fenerlidir''Terim boştayken Lucescu'ya giden Fenerlidir'Yorumcu Gökmen Özdenak son günlerde tartışılan Lucescu - Terim olayı hakkında açıklamalarda bulundu.
Bayern'i perişan ettilerBayern'i perişan ettilerLiverpool, Bayern Münih'i Mane, Salah ve Sturridge'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve Audi Cup finalinde Atletico Madrid'in rakibi oldu.
  • Galatasaray'a yerli Donnarumma02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:35
  • Başakşehir tarih yazma hedefinde!02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
  • Galatasaray'dan ABD'ye gidiyor!02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
  • Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:33
  • Galatasaray açıkladı! Ada satılıyor mu?02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:31
  • İşte Galatasaray'ın Arda Turan teklifi!02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:47
  • Başkan gözünü kararttı! Orayı da satıyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:35
  • Bekir İrtegün'den bomba itiraf!02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:01
  • Fatih Terim'e işsizlik maaşı(!)01 Ağustos 2017 Salı 23:23
  • Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesi01 Ağustos 2017 Salı 14:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri