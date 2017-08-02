02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Trump harekete geçti! Hepsinin başı belaya girecek

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Trump harekete geçti! Hepsinin başı belaya girecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın öğrenci kabullerinde beyazlar aleyhine pozitif ayrımcılık uyguladığı iddia edilen üniversiteler hakkında dava açmaya hazırlandığı bildirildi.
Trump harekete geçti! Hepsinin başı belaya girecek Trump harekete geçti! Hepsinin başı belaya girecek Trump harekete geçti! Hepsinin başı belaya girecek

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Trump yönetimi ABD üniversitelerinin daha fazla azınlık mensubu öğrenciyi eğitim programlarına dahil etmek için öğrenci kabullerinde başvurduğu pozitif ayrımcılık uygulamalarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Gazetenin ele geçirdiği bir belgede, hükümetin Adalet Bakanlığından "üniversite ve fakültelere öğrenci kabullerinde ırka dayalı bilinçli ayrımcılık uygulayan" eğitim kurumları hakkında soruşturma başlatılması ve uygulamaların yargıya taşınması için yurttaşlık hakları dairesine kaynak aktarılması istediği belirtildi.

Gazete, belgenin Adalet Bakanlığının ilgili dairesinin Trump ve Adalet Bakanı Jeff Sessions döneminde benimsediği muhafazakar eğilimin yeni bir örneği olduğu yorumunda bulundu.

Pozitif ayrımcılık uygulamaları, siyahilar ve latin kökenliler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinden gelen öğrencilere üniversiteye girişte diğer öğrencilere oranla belirli oranda öncelik tanıyarak onları yüksek öğrenime katılmaya daha fazla teşvik etmeyi amaçlıyor.

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