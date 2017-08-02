Pot kıran Trump'a sert sözler! ABD Başkanı cahil

Donald Trump'ın, Lübnan Başbakanı Hariri ile olan görüşmesinde Lübnan'da hükümet ortağı olan Hizbullah'ı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bir arada tutan sözleri olay çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Washington'ı ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan Hizbullah'ını DEAŞ ve El Kaide ile yan yana anması ülkede tartışma yarattı.

HİZBULLAH'IN LÜBNAN HÜKÜMETİNDE 12 MİLLETVEKİLİ VAR

Bir süre önce Lübnan'ın Suriye ile olan sınırının kuzeydoğusunda bulunan Arsel'de terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesine karşı, Lübnan ordusuyla ile birlikte, bir cephe açan Hizbullah'ın Hariri hükümetinde iki bakanı ve Lübnan parlamentosunda 12 milletvekili bulunuyor.

TRUMP POT KIRDI

The Washington Post'ta yer alan habere göre, ülkede hükümet ortağı olan Lübnan Hizbullah'ı, Trump'ın "Lübnan, DEAŞ, El Kaide ve Hizbullah terörüne karşı ön cephelerden biridir" sözüne karşı harekete geçti. Hizbullah yetkilileri ülkede bulunan gazetecileri bir tura çıkartarak, Hizbullah'ın teröre karşı ABD'nin yaptığından daha fazlasını yaptığını söyledi.

"ABD BAŞKANI BÖLGE HAKKINDA CAHİL"

Nusra Cephesi'nden alınan bir mağaranın önünde gazetecilere konuşan Hizbullah sözcüsü Muhammed Afif, "Mevcut Amerikan başkanı bölge hakkında cahil. ABD, birçok yoldan teröristlere destek olurken, biz teröre karşı savaşan kuvvetiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 gazetecinin katıldığı "terör turunda", cephe hattında bulunan Lübnan ordusu ve Hizbullah'a ait tesislerin yanısıra ele geçirilen bölgelerin de gezildiği ifade edildi.