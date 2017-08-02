İznik’in Göllüce Mevkii'nde avlanan Hasan ve Fatih Karabacak kardeşlerin ağına 1 metre 70 santimetre boyunda ve 78 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Bu sabah balık, göl kıyısında faaliyet gösteren bir restoran işletmecesi tarafından 2 bin 800 liraya satın alındı.
02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda
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