02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda

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İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda
Bursa’nın İznik İlçesi'nde 1 metre 70 santim boyunda dev yayın balığı yakalandı. Dev balık, 2 bin 800 liraya bir restorana satıldı.
İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda

İznik’in Göllüce Mevkii'nde avlanan Hasan ve Fatih Karabacak kardeşlerin ağına 1 metre 70 santimetre  boyunda ve 78 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Bu sabah balık, göl kıyısında faaliyet gösteren bir restoran işletmecesi tarafından 2 bin 800 liraya satın alındı.  

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