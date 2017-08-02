'Çarşaflı kadınlar' dediler, dünyaya rezil oldular

Müslüman göçmenlere karşı mücadele ettiklerini belirten Norveçli ırkçı bir grup, boş otobüs koltuklarını çarşaf giymiş kadınlar zannedince edince dünya genelinde alay konusu oldu.

Göç karşıtı Norveçli aşırı sağcı bir grup, yürüttükleri ırkçı faaliyetlere destek toplamak için kullandıkları Facebook hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Göçmenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten ırkçı grup, Norveç'in hızla İslamlaştığını iddia ederek buna kanıt olarak "çarşaflı kadınlarla dolu bir otobüs fotoğrafı" paylaştı.

GERÇEK ANLAŞILINCA ALAY KONUSU OLDULAR

Fakat paylaşılan fotoğrafta hiç çarşaflı olmadığı, Norveçli ırkçı grubun boş otobüs koltuklarını çarşaflı Müslüman kadınlar zannettiği anlaşılınca tüm dünyada alay konusu oldular.

Söz konusu paylaşım "boş otobüs koltukları mı Norveç'i İslamlaştırdı?"gibi çok sayıda ironik yoruma hedef olurken, dünya basını da yaşanan skandala büyük ilgi gösterdi.

İNGİLİZLER Tİ'YE ALDI

Yaşanan skandalı manşetten gören İngiliz Mirror gazetesi, "bunun bir parodi olmasını ümit ediyoruz" diyerek söz konusu paylaşımı ti'ye alırken, söz konusu paylaşım ile alay edilmesini "haklı" olarak nitelendirdi.

Dünyaca ünlü haber/blog sitesi BuzzFeed ise söz konusu paylaşımı yapanlar için "kafayı yemişler" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında çok sayıda haber sitesi ve sosyal medya kullanıcısı da yaşanan skandalla alay ederken ırkçı tutum sergileyen Norveçli gruba tepki gösterdi.