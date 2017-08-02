Rusya'dan kritik hamle! Türkiye dahil...

Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı, Halihazırda Vladivostok kentinde 2 sınır kapısı yeni uygulamaya geçti.
Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka, “18 ülkenin vatandaşı elektronik vizeyle Vladivostok limanında ve Kneviçi havalimanından girebilecek. 2018’in Ocak ayından itibaren elektronik vizeyle çalışan gümrük kapılarının sayıları dörde çıkacak. Bu uygulama sayesinde Kamçatka ve Sahalin bölgesi ziyaret edilebilecek. Elektronik vizelerin verilmesi maksimum derecede kolay olacak” dedi.
Vize başvuruları 3 gün içinde yanıtlanacak. Geçerlilik süresi 30 gün olacak.