02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Ankara ve İzmir'de servis ücretleri belli oldu!

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Ankara ve İzmir'de servis ücretleri belli oldu!
Ankara ve İzmir'de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı okul servislerinin zamlı ücretleri belli oldu.
Ankara ve İzmir'de servis ücretleri belli oldu! Ankara ve İzmir'de servis ücretleri belli oldu! Ankara ve İzmir'de servis ücretleri belli oldu!

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 artış yapıldığını söyledi. Elmadağlı, yıllık bin 440 lira olan 0-3 kilometre arası servis ücretinin, bin 611 liraya çıkarıldığını belirtti. Elmadağlı, şunları kaydetti:

"2016-2017 eğitim-öğretim döneminde yıllık bin 575 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 764 liraya, 6-10 kilometre arası bin 845 liradan 2 bin 61 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 160 liradan 2 bin 412 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 11,9 zam yapıldı ve ücret 42 liradan 47 liraya çıkarıldı."

Elmadağlı, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacağını dile getirerek, söz konusu ücretlerin 9 taksitle de ödenebileceğini söyledi.

İZMİR'DE YÜZDE 18 ZAM

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 18 zam yapıldığını kaydetti.

Yıllık bin 170 lira olan 0-3 kilometre arası ücretin bin 395 liraya çıkarıldığını belirten Bostancı, bin 440 lira olan 0-6 kilometre arası ücretin bin 710 liraya, 0-10 kilometre arası ücretin bin 530 liradan bin 800 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bostancı, 0-20 kilometre arası ücretin de 2 bin 160 liradan 2 bin 565 liraya çıkarıldığına dikkati çekerek, "0-25 kilometre için 2 bin 880 lira, 0-30 kilometre için 3 bin 105 lira, 0-35 kilometre için 3 bin 285 lira ve 0-40 kilometrede 3 bin 519 lira alınacak. Ayrıca 40 kilometreyi aşan her kilometreye ise 0,60 lira eklenecek. Rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilecek." diye konuştu.

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