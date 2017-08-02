02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:09Güneş 05:54Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:04
    • 33°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 106.644 0.47
  • Altın: 143,791 -0.07
  • Dolar: 3,5322 0.27
  • Euro: 4,1824 0.58

Altın güne nasıl başladı?

»
Altın güne nasıl başladı?
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143.8 liradan işlem görüyor
Altın güne nasıl başladı? Altın güne nasıl başladı? Altın güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı dün 143.2-144,4 bandında hareket ederken, günü yüzde 0.2 artışla 143.9 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143.8 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 962 liradan satılıyor.

Dün, uluslararası piyasada 1.274 doları test ederek 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.267 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ağustos ayına düşüşle başlayan altının gram fiyatının, altının ons fiyatından aldığı destekle tekrar yükseliş trendine girebileceğini belirterek, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki olası yükselişlerin, altının gram fiyatını olumlu yönde destekleyebileceğini ifade etti.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.265-1.275 dolar, gram fiyatının ise 143.50-144.50 lira bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğine değinerek, yarın ve cuma günü ABD'de açıklanacak verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hayvan yeminde GDO onayı!Hayvan yeminde GDO onayı!Resmi Gazete'de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu kararına göre hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş 3 soya ve 1 mısır çeşidine onay verildi.
EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine cezaEPDK'dan 11 akaryakıt şirketine cezaEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 305 bin 558 lira ceza verildi.
Euro tarihi rekorunu kırdı!Euro tarihi rekorunu kırdı!Euro, Türk Lirası karşısında 4.1887 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Dolar fiyatları ise 3.5350 seviyesinde işlem görüyor. Dış piyasalar takip edilecek.
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 106.343,24 puandan başladı.
Arap krizi teğet geçtiArap krizi teğet geçtiOrtadoğu’da yaşanan Katar krizi Türkiye’ye ilgiyi azaltmadı. Bölgeden ilk 6 ayda 1.2 milyon turist geldi.
Apple'ın net kar ve geliri arttıApple'ın net kar ve geliri arttıTeknoloji devi Apple, bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini açıkladı.
  • Brent petrol 51 dolar seviyesinde02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:00
  • Altın güne nasıl başladı?02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:59
  • Temmuzun zam ‘şampiyonu’ sivri biber02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:58
  • Euro tarihi rekorunu kırdı!02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:57
  • Ankara ve İzmir'de servis ücretleri belli oldu!02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:56
  • Ankara Ziraat ve veterinerlik fakülteleri 'tarım ve hayvancılığa neden sessiz?02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:20
  • Çin’den Türkiye’ye vize işkencesi02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:02
  • Kritik rakamlar açıklandı! Türkiye'nin dış açığı..02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:48
  • Almanya’dan 4.3 milyar euroluk tehdit!02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:43
  • Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri