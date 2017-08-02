02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Arap krizi teğet geçti

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Arap krizi teğet geçti
Ortadoğu’da yaşanan Katar krizi Türkiye’ye ilgiyi azaltmadı. Bölgeden ilk 6 ayda 1.2 milyon turist geldi.
Arap krizi teğet geçti Arap krizi teğet geçti Arap krizi teğet geçti

Son iki haftadır talep patlaması yaşandığını belirten turizmciler, “Arap krizi teğet geçti” dedi. 

Suudi arabistan'ın başını çektiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Yemen ve Libya'nın Katar'a iki aya yakındır uyguladığı ambargo karşısında Türkiye'nin uyguladığı dengeli siyaset turizmde meyvelerini vermeye başladı. Geçen yılın ilk 6 ayında Ortadoğu ülkelerinden 915 bin ziyaretçi alan Türkiye, bu yılın aynı döneminde sayıyı yüzde 34 artırarak 1 milyon 226 bine çıkardı. Bu bölgeden Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 317 binle Irak olurken, onu 205 binle Suudi Arabistan, 94 binle Kuveyt ve 87 binle Ürdün takip etti. Türkiye talebinde son iki haftadır yüzde 40'lara varan oranlarda artış yaşandığını belirten turizmciler, Temmuz ayı verilerinin daha da yüksek çıkacağının altını çizdi.

REZERVASYONLAR PATLAMA YAPTI

Krizin patlak verdiği haziranın ilk haftası rezervasyon hızının yavaşladığını belirten turizmciler, "Türkiye'nin yürüttüğü dengeli siyasetle rezervasyonlar normale döndü. Son 3 haftadır adeta patlama yaşanıyor. İstanbul, Trabzon, Bursa, Yalova'nın yanı sıra Antalya ve Bodrum'a büyük bir ilgi var. Ortadoğu'dan gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 30, 2015'e göre de yüzde 15 artar" dedi.

OTELLER YÜZDE 100 DOLDU

Haziran ayı rakamlarına göre Katar krizinin göbeğinde yer alan Suudi Arabistan'dan talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 arttı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Suudi Arabistan'ın son iki yıldır yükselişe geçtiğini, İstanbul'da ilk beş pazar arasına girdiğini belirtti. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş da Türkiye'nin yürüttüğü dengeli siyasetle Katar krizinin teğet geçtiğini söyledi. Toktaş, "Son 3 haftadır online sitelerden gelen rezervasyon talebi yüzde 40 arttı" diye konuştu. otellerinin yüzde 100 dolduğunu aktaran Toktaş, temmuz-ağustosta kişi başı fiyatların da ortalama 150 dolar olduğunu kaydetti.

KIYILARA DA TALEP VAR

Bölgenin en büyük oyuncularından biri olan Valley Of Tourism CEO'su Muhannad Qarashuli, Türkiye'nin kriz sürecini çok iyi yönettiğini ve bunun meyvelerini aldıklarını söyledi. Son iki haftadır Türkiye talebinde patlama yaşandığını anlatan Qarashuli, "İstanbul ve Trabzon'un yanı sıra Bodrum ve Antalya'ya da büyük ilgi var ancak kıyılarda yer bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Qarashuli, yoğun talebin sezonu ekim ortasına kadar uzatabileceğini sözlerine ekledi.

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