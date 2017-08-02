02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 106.343,24 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 195,81 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün güne değer kazancıyla başlayan ve 108.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 1,29 azalışla 106.147,43 puandan tamamladı.

Analistler, şirket bilançoları ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliğin küresel piyasaların pozitif seyir izlemesine neden olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.700 seviyesinin önemli destek, 108.000 ve 108.600 seviyelerinin güçlü direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Bugün, veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde temmuz ayı ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

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