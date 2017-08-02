Hayvan yeminde GDO onayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu kararına göre hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş 3 soya ve 1 mısır çeşidine onay verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulu kararına göre hayvan yeminde genetiği değiştirilmiş 3 soya ve 1 mısır çeşidine onay verildi.

Buna göre, dmo genini içeren genetiği değiştirilmiş MON87708 soya çeşidi, csr1-2 genini içeren BPS-CV127-9 soya çeşidi, cp4epsps, FAD2-1A ve FATB1-A genlerini MON87705 soya çeşidi, cspB genini ihtiva eden MON87460 mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi.

Karara konu soya ve ürünleriyle ilgili miktar, işleme süreçleri, piyasa dağıtımı, satış dağıtımı ve ambalaj şekli gibi bilgilerin yer aldığı izleme raporları ile yıllık raporların Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yorumları da içerecek şekilde 6 aylık dönemler hâlinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kurulu'na sunulması zorunlu olacak.

Biyogüvenlik Kurulu'na dört genetiği değiştirilmiş ürünün hayvan yemlerinde kullanımının değerlendirilmesi başvurusu Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) tarafından yapıldı.