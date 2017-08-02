Başbakan Yıldırım Anıtkabir'de Fatiha okudu

Bugün gerçekleştirilecek YAŞöncesi Başbakan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, FATİHA OKUDU

Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde Başbakan saydı duruşunda bulunurken Fatiha suresini okudu ve saygı duruşu sonunda da ellerini yüzüne götürdü.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Binali Yıldırım Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Aziz Atatürk, yüksek Askeri Şura olarak karşınızdayız. Daha müreffeh, daha adil ve daha özgür bir Türkiye için çalışmaktayız.

şehit kanlarıyla kurulan ülkemizi daha

15 Temmuz melun darbe girişiminde milletimizin direniş gücü bir kez daha ortaya konmuştur. bu millet bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır.

Asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiştir. Millet iradesinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz destanı tarihe geçmiştir. Ülkemiz istikrar adası olarak dimdik ayaktadır. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz Yüksek Askeri Şura'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ruhunuz şad olsun.