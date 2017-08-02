Almanya kriz peşinde!

Almanya'nın Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı şirketlerin yurtdışı ilişkilerine yönelik araştırmasını kasıtlı olarak çarpıtmasının detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı şirketlerin örgütlü kaçakçılık yaparak terörü finanse etmeleri gerekçesiyle 2016 yılında adlî bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi Başkanlığı, Türkiye'deki bu şirketlerin ticarî ilişki içerisinde bulunduğu 162 ülkedeki 7 bin 990 firma hakkında muadil kurumlardan bilgiler talep etti. 2 Mayıs 2017'de ilgili ülkelerin Interpol birimlerine bu bilgi talebi gönderildi. Türkiye'de bazı şirketlerin terörü finanse ettikleri ve bu firmaların yurtdışı bağlantılarının araştırıldığı ifade edildi.



Türkiye'de terörü finanse eden şirketlerle bağlantısı bulunan firmaların faaliyet alanları, ilgili ülkelerin suç kayıtlarında tanınıp tanınmadığı, adres ve yönetici bilgileri talep edildi.

67 ÜLKE BİLGİ PAYLAŞTI



İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Uruguay, Lüksemburg gibi 67 ülke mesaja cevap vererek ilgili bilgileri paylaştı. Almanya ise 11 Mayıs'ta Türkiye'ye gönderdiği cevap yazısında "Türkiye'deki hangi şirketlerin terörizmin finansmanına dahil olduğunu" sordu. Aradan 2.5 ay geçtikten sonra ise Alman yetkililer, Türkiye'nin Alman şirketleri hakkında terör suçlamasıyla soruşturma başlattığı şeklinde yalan bir iddia ortaya attı.

Diğer ülkeler istenen bilgileri anında yollarken, Almanya'nın Türkiye'den gelen mesajı 2.5 ay sonra çarpıtmasının altında siyasi nedenlerin olduğu, Almanya'da yaklaşan seçimlerden özellikle de Büyükada'da casusluk suçuyla tutuklanan Almanlar'dan kaynaklandığı tespit edildi.