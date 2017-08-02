02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Almanya'da 'olağanüstü' toplantı!

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Alman yönetimi, bugün otomotiv sektörüyle Berlin'de buluşuyor. Devletin zirvesinin yaptığı çağrı ile düzenlenen bu acil toplantıya Volkswagen, Daimler ve BMW CEO'ları katılıyor.
Almanya'da 'olağanüstü' toplantı!
Almanya'da 'olağanüstü' toplantı! Almanya'da 'olağanüstü' toplantı! Almanya'da 'olağanüstü' toplantı!

Toplantıda CEO'lar, yaşanan emisyon skandalına karşın dizel araçların bir geleceği olduğu konusunda bakanları ve eyalet liderlerini ikna etmeye çalışacaklar.

Dizel araçlara yasak getirilmesinden kaçınma konusunda siyasilerin desteğini isteyen araç üreticileri, mevcut araçlarda yapılacak yenilemeler ile neden oldukları kirliliğin azaltılmasını sağlama konusunda istekliler.

Alman otomobil üreticilerinin elektrikli araç piyasasında Tesla ve Nissan Motor ile aynı rekabet şartlarına ulaşmak için zamana ve bu zamanı elde etmek için dizel araç üretimine devam etmeye ihtiyaçları var. Merkel de çevre kirliliği konusunda eleştirileri engelleyecek adımlar atarken 800 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektörünü tehlikeye atmaktan kaçınmaya çalışıyor.

'DİZEL ALMANYA'NIN REFAHI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Alman otomotiv sektörünün lobi kuruluşu VDA'nın Başkanı Mathhias Wissmann, "Üreticiler hava kalitesinin iyileştirilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklar. Dizel, iklimin korunması kadar Almanya'nın refahı için de çok önemli" diye konuştu. VDA, dizel araçların nitrojen oksit salınımlarını ortalamada en az yüzde 25 azaltması öneriyor.

Dünya Gazetesi

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