Türkiye'nin merakla beklediği toplantı başladı

Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamaları gündeme gelecek.

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda, TSK'nın çalışmaları ile görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının durumu ele alınacak. Görev süreleri uzatılabilecek kuvvet komutanlarının durumu da masada olacak, atama ve terfiler belirlenecek. Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da, ikincisi 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı. 2 Ağustos'ta yapılan (bugün) toplantıyla, Yüksek Askeri Şura üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde toplanmış olacak. Toplantıya, bazı bakanlar ile kez katılıyor. Şura üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. 'Çok gizli' nitelikteki toplantıda, çalışmalar bir gün içinde tamamlanacak. Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor. En önemli konu ise görev süreleri dolacak kuvvet komutanlarının durumu olacak.

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılıyor.

Şura kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını almasının ardından kamuoyuna duyurulacak.