İbadete kapalı olan ve sadece müze olarak kullanılan tarihi Ayasofya’ya gelen 2 kişi aniden namaz kılmaya başladı.
İsimlerinin Halil Akyaman ve Mahmut Alan olduğu öğrenilen şahısların namazları bitene kadar güvenlik görevlileri başlarında durdu. Namazı biten Akyaman ve Alan güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, burada namaz kılma gerekçesi olarak Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını protesto amaçlı oldukları söylendi.
02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Şaşırtan protesto! Aniden namaza durdular!
Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişini protesto etmek isteyen 2 kişi turistlerin şaşkın bakışları altında namaz kıldı.
İbadete kapalı olan ve sadece müze olarak kullanılan tarihi Ayasofya’ya gelen 2 kişi aniden namaz kılmaya başladı.
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