02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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TSK açıkladı! PKK kampından kaçtılar

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
TSK açıkladı! PKK kampından kaçtılar
TSK açıkladı! PKK kampından kaçtılar TSK açıkladı! PKK kampından kaçtılar TSK açıkladı! PKK kampından kaçtılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise bir Kalaşnikof piyade tüfeği ile 23 fişeği ele geçirildi.

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