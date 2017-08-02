Buzağının 'babası' ortaya çıktı!

Geçen hafta Cuma günü bir çiftlikte dünyaya gelen ve Genie ismi verilen hayvan ile Gene Simmons arasında yalnızca isim benzerliği bulunmuyor.
Ünlü rock yıldızının sahne makyajı ile hemen hemen aynı olan renklerinin yanında Genie isimli buzağı çekilen fotoğraf sırasında dilini çıkararak resmi tamamlıyor.
ŞAKA YAPTILAR
Çiftliğin bulunduğu bölgedeki bir turizm acentesi, Facebook hesabından fotoğrafı yayınlayarak, "Simmons'ın buzağının babası olabileceği" şakasını yaptı.
Acente, Rock and Roll All Night ve Detroit Rock City gibi şarkıları ile bilinen Simmons'ı paylaşıma etiketleyerek, "25 Kasım 2016 akşamı neredeydin?" cümlesiyle de espriyi sürdürdü.
Gene Simmons da Twitter hesabından "Arkadaşlar bu gerçek" diyerek fotoğrafı paylaştı.