Olay, Karamustafalı Mahallesi Kadir Karakurum Caddesi'nde meydana geldi. Traktörle seyir halindeki Oğuz Karayalçın'a kimliği saptanamayan 1 kişi, bombalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Karayalçın, direksiyonda yaşamını yitirdi. Traktör, kaldırıma çıkarak durdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Traktör sürücüsünü taradılar!
Olay, Karamustafalı Mahallesi Kadir Karakurum Caddesi'nde meydana geldi. Traktörle seyir halindeki Oğuz Karayalçın'a kimliği saptanamayan 1 kişi, bombalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Karayalçın, direksiyonda yaşamını yitirdi. Traktör, kaldırıma çıkarak durdu.
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