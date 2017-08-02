02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti!

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Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti!
22 yaşındaki manken, Bangladeş'teki evinde kocasıyla yaptığı görüntülü telefon konuşması sırasında kendisini astı.
Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti! Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti! Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti!

Bangladeş'in Dakka kentinde 22 yaşındaki Risila Binte isimli bir kadın, kocasıyla yaptığı görüntülü konuşma sırasında kendini asarak intihar etti. Olayın ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. 

Habertük'te yer alan haber göre, 4 yaşında bir kız çocuğu olan genç kadının ölümü sırasında küçük kızının, dedesinin yanında olduğu bilgisi verildi.

Dakka polisinin yaptığı açıklamaya göre 2012 yılından bu yana mankenlik yapan Binte'nin evliliğiyle ilgili sorunları olduğunu ve bu nedenle intihar ettiği tahmin ediliyor.  

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