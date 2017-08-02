02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular!

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Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular!
HDP'nin Kadıköy'deki sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne CHP İstanbul İl Başkanlığı destek ziyaretinde bulundu.
Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular! Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular! Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular!

Yoğurtçu Parkı'na CHP Istanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da içinde bulunduğu partililer saat 12.15'te geldi.

'ADALET TALEBİNİ BÜYÜTMELİYİZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Yoğurtçu Parkı'ndaki polisin güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, "Ülkenin adalete ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyduğunu buraya gelirken bir kez daha gördük. Adalet talebi bütün yurttaşlarımızın ortak talebi haline gelmiştir. Bu zemin bizim ortak paydamızdır" dedi.

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Canpolat, adalet ile ilgili eylem ve etkinliklerin herkesin ortak eylemi olması gerektiğini belirterek, "Bizler bu dayanışmayı büyütmek için çaba içerisinde olacağız. Ülkemizin geçtiği süreçte bu sorunun kan ve gözyaşı ile çözülemeyeceğini, barış demokrasi ve dayanışma için bir çözüm sürecine girmemiz gerektiğinin kanısındayız. Bugün biz arkadaşlarımızın yürüttüğü adalet ve vicdan nöbetinde dayanışmak için buradayız. Bu eylemi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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