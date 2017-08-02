Yeni para ilk günden uçuşa geçti!

1 Ağustos’ta bitcoin beklendiği gibi ikiye bölündü. Yaklaşık 18 saat önce gerçekleşmeye başlayan ikiye bölünme sonrasında bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCC) olmak üzere iki farklı kripto para birimi ortaya çıktı.

Bitcoin cash ilk işlem gününde 400 doları geçti. CoinMarketCap verilerine göre 219 dolardan işlem görerek hayata başlayan BCC, şu anda 439 dolar üzerinden işlem görüyor. Hacim olarak Ripple‘ı geride bırakarak en büyük üçüncü kripto para bitcoin cash oldu.

Bitcoin’in işlem hızındaki yavaşlıklar nedeniyle SegWit2’ye geçmesini desteklemeyen bir grup madenci, kapasiteyi 2MB değil de 8MB’a çıkarmak için bitcoin cash yazılımını oluşturdu ve bu sayede bölünme gerçekleşti.