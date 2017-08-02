02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
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3 günde dünyanın en zengin 2. insanı oldu!

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3 günde dünyanın en zengin 2. insanı oldu!
Inditex'in sahibi Amancio Ortega dünyanın en zenginleri sıralamasında önündeki Jeff Bezos'un 3 günde 6 milyar dolar kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi.
3 günde dünyanın en zengin 2. insanı oldu! 3 günde dünyanın en zengin 2. insanı oldu! 3 günde dünyanın en zengin 2. insanı oldu!

Jeff Bezos, Amazon hisselerindeki artışla 27 Temmuz'da servetini 90 milyar dolar üzerine taşımış ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengini olmuştu. Ertesi günkü açılışta, Amazon hisseleri beklenen kâr rakamlarını sunmayınca yeniden düşmüş ve Jeff Bezos'un zirve keyfi de sadece 8 saat sürmüştü. 

Hisselerde oluşan dalgalanma sonrası Jeff Bezos kısa sürede 6 milyar dolar kaybederek ikinci sıradaki yerini de koruyamadı ve Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın da gerisine düşerek 3. sırada yer aldı. Bezos şu anda 84.7 milyar dolar servetiyle 89.9 milyar doları olan Bill Gates ve 85 milyar doları olan Zara'nın sahibi 81 yaşındaki Amancio Ortega'yı takip ediyor. 

Ortega ve Bezos anlık zenginler sıralamasında zirveye daha önce çıktı ancak Forbes dergisinin yıllık olarak hazırladığı ve genellikle Mart ayında yayımladığı listede 1. sıraya hiç çıkamadı. Tıpkı Bezos gibi, Ortega da 2015 ekim ayında Gates'i 4 saatliğine geçerek  kısa süreliğine tahta oturmuştu. 2016 eylülde ise 2 gün zirvede tutunmayı başarmıştı. 

Amazon'un halka arzından 1 yıl sonra 1.6 milyar dolarlık servete ulaşarak ilk kez 1998 yılında listeye giren Jeff Bezos, aradan geçen sürede şirketini büyüterek sıralamada istikrarlı bir şekilde yükselmişti. Amancio Ortega ise Forbes listesine ilk kez 2001 yılında, Zara markasını da bünyesinde barındıran Inditex'in halka arzıyla elde ettiği 6.6 milyar dolarla girmişti. Dünyanın en zengini Bill Gates ise o dönem 58.7 milyar dolara sahipti.

Güncel sıralamaya göre Gates, Ortega ve Bezos'u Warren Buffett ve Mark Zuckerberg takip ediyor. 

HABERTÜRK

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